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Apple Watch'ın o özelliği hayat kurtardı

Apple Watch'ın o özelliği hayat kurtardı
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Apple Watch Series, bir kullanıcının kalp ritim bozukluğu olduğunu tespit etti. Erken uyarı veren akıllı saat, yaşlı kadının tedavi altına alınmasını sağladı.

Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü yeni akıllı saati Apple Watch Series 10, yaşlı bir kadının hayatını kurtardı.

Potansiyel olarak tehlikeli bir kalp rahatsızlığı olan atriyal fibrilasyonu yani kalp ritim bozukluğunu tespit eden akıllı saat, yaşlı kadının derhal tıbbi yardım almasını ve erken tedavi görmesini sağladı. 

Nikias Molina isimli X/Twitter kullanıcısı, Apple Watch'un büyükannesini dakikada ortalama 61 atım (BPM) ile anormal bir kalp ritmi konusunda uyararak bir doktora başvurmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Molina'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Apple Watch Series 10'um bugün EKG özelliğini kullanarak büyükannemin atriyal fibrilasyonunu tespit etti. Şu anda hastanede ve tedavi görüyor. Buna hala inanamıyorum."

Apple Watch Series, bir kullanıcının kalp ritim bozukluğu olduğunu tespit etti. Erken uyarı veren akıllı saat, yaşlı kadının tedavi altına alınmasını sağladı.

Etiketler apple watch kalp ritim bozukluğu
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