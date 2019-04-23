Apple'a milyonluk dava

2018 yılının kasım ayında, Apple'ın yüz tanıma sistemi nedeniyle yanlışlıkla tutuklanan 18 yaşındaki Ousmane Bah adlı genç, şirkete 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Delaware, Massachusetts, New Jersey ve New York'taki Apple mağazalarından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Bah'a yönelik soruşturma sırasında savunma makamı, polis departmanından bir dedektifin kamera kayıtlarındaki kişinin genç adama benzemediğini belirtti. Savunma makamı, bu vakadan sonra Apple'ın sistemindeki hatanın açığa çıktığını belirtti.

Üç farklı eyalette hakkında açılan davaları düşen Bah'ın tutuklanması için New Jersey eyaletinde açılan davanın ise halen sürmekte olduğu öğrenildi. Amerikan Washington Post'un haberine göre, New Jerseyli makamların konu hakkında bir açıklama yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

Bah'ın avukatı, şirketin bu teknolojisinin genç adamı hırsızla sehven eşleştirdiği ve aynı kişinin faili olduğu bir soygun olayı tekrar yaşandığı takdirde, Apple sisteminin tekrar Ousmane Bah'ı suçlu olarak işaret edeceğini söyledi.