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Apple'dan dev zam! Yeni fiyatları gören gözlerine inanamadı

Apple'dan dev zam! Yeni fiyatları gören gözlerine inanamadı
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Teknoloji devi Apple, iPhone cep telefonlarının 14 serisi dışındaki modellerinin pil servis ücretine zam yaptı.

Apple, iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyip, pil servisi ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren artırılacağını bildirmişti.

Söz konusu notta, "Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 artırılacaktır." ifadelerine yer verilmişti. 

Güncellenen iPhone pil değişim ücretleri ise şu şekilde;

iPhone 13 serisi: 1.939 TL
iPhone 12 serisi: 1.939 TL
iPhone 11 serisi: 1.939 TL
iPhone X serisi: 1.939 TL
iPhone 8 serisi: 1.559 TL
iPhone 7 serisi: 1.559 TL
iPhone 6 serisi: 1.559 TL
iPhone SE serisi: 1.559 TL

Etiketler pil servis ücreti pil servis servis ücreti apple iphone
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