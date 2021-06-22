Apple'dan iPhone'un o modelinin fişini çekti

Apple'dan iPhone 12 mini için kötü haber geldi. Tayvanlı bir araştırma şirketine göre iPhone 12 mini'nin üretimi sona erdi.

iPhone 12 mini, 5.4 inçlik ekranıyla dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. iPhone 12 mini'den beklentiler ise oldukça büyüktü. Çünkü çeşitli sosyal medya sitelerine dahi yansıyacak şekilde tüketicilerin küçük boyutlu, güncel tasarıma sahip bir iPhone için Apple'a çağrı yapmıştı. Bu, iPhone 12 mini'nin beklentilere yanıt vereceğini ve bunun satışlara da yansıyacağını gösteriyordu. Ancak öyle olmadı.



iPHONE 12 MINI'NİN ÜRETİMİ DURDU

iPhone 12 mini'nin diğer iPhone 12 modellerine nazaran daha düşük satış performansı yaşadığına dair pek çok rapor ortaya çıktı. Hatta Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretimini kıstığı dahi söylendi. Gelen son bir rapor ise iPhone 12 mini için üzücü bir haber verdi.

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce'un raporuna göre, iPhone 12 mini'nin üretimi durduruldu. Görünüşe bakılırsa iPhone 12 mini ömrünün sonuna beklenenden önce ulaşmış oldu. Bu, Apple'ın daha fazla iPhone 12 mini üretmeden mevcut cihaz envanteri üzerinden satış yapmaya odaklanacağını gösteriyor.

iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulduğu iddia edilse de, iPhone 12 mini hala bir gecikme olmaksızın Apple'ın internet mağazasında yer almaya devam ediyor. Üstelik nisan ayı sonlarında sunulan mor renk seçeneği de dahil olmak üzere altı farklı rengi mevcut.

IPHONE 12 MINI'YE RAĞMEN IPHONE 13 MINI YOLDA

iPhone 12 mini, ABD'de 699 dolardan başlayan fiyatlarla, ülkemizde ise Apple'ın resmi sitesine göre 9.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretimini durdurduğuna yönelik iddialara karşın bu yıl içinde iPhone 13 mini adında bir model de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak son söylentilere göre 2022'de böyle bir model olmayacak gibi görünüyor.