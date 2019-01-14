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  3. 14 Ocak 2019 09:34

Apple'dan ''süper hızlı Wi-Fi'' bombası

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni telefonlarında ''süper hızlı wi-fi'' özelliğini kullanıcılara sunacak.

Apple'dan ''süper hızlı Wi-Fi'' bombası
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Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.

apple , süper hızlı wifi
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