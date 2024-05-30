Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı

Apple'ın dayanıklılık konusunda eleştiri yağmuruna tutulan iPhone'ları nasıl test ettiği ortaya çıktı...

Apple'ın iPhone'ları 'en dayanıklı ve şartlara uyumlu' akıllı telefon yapma hedefi yok ancak cihaz pek çok dayanıklılık testinden geçtiği de bir gerçek. Özellikle iPhone 7 ile gelen su sıçramalaranı karşı dayanıklılık ile iPhone'larda bazı şartlarda daha iyi kullanım sağlayan modeller karşımıza çıktı.

YouTube'da teknoloji içerikleriyle tanıdığımız Marques Brownlee ise Apple'ın iPhone'larını dayanıklılık tarafında nasıl test ettiğini gösteren videolar paylaştı.

X hesabı üzerinden kısa videolar şeklinde testleri paylaşan Brownlee, çok daha zorlu testlere sokulan başka YouTuber'ların iPhone testlerine göre sürecin daha insaflı olduğunu gözler önüne serdi. Burada bir dizi farklı testle karşı karşıya kalan iPhone'lar basınçlı su ile defalarca darbeye maruz bırakılıyor. Burada suya dayanıklılık seviyesi ölçülen iPhone'lar farklı seviyelerdeki basınçlardaki sulara karşı nasıl tepki verdiği gözlemleniyor.

iPhone'lar bunun dışında farklı yüksekliklerden düştüklerinde ne kadar hasar aldıklarının test edildiği bir robot ile test ediliyor. Burada yer alan özel kameralar mühendislerin darbe anını ağır çekimde izlemesine ve bu da tasarımla ilgili yapısal sorunların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bir diğer test ise motosiklet ya da metro yolculuğu yapan iPhone kullanıcılarına odaklanıyor. Özel bir yazılımla kontrollü sallama yapılan iPhone'ların hangi donanımlarında arızalar oluştuğunun tespit edilmesi sağlanıyor.

iPhone'lar piyasaya sürülmeden önçe 10 binden fazla ön testten geçiyor.