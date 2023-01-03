  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
Güncelleme:

ABD'li teknoloji devi iPhone üreticisi Apple'ın hisse değeri, yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devi Apple, değer kaybetti.

Piyasa değeri 2 trilyon doların altına gerileyen iPhone üreticisinin hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124,19 dolara kadar indi.

Düşüşte Çin'deki iPhone arzıyla ilgili artan endişeler etkili
Apple'ın hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.

Değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu
Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.

Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.

Etiketler abd apple piyasa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar
Ağabeyini öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Fiyatlar uçtu, yeni telefon alamayan vatandaş soluğu orada aldı
Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında tavan yükseldi
Burası Türkiye'nin Sibiryasıydı... Şimdi ''karsız'' Kars'ın ''sarı'' Sarıkamışı oldu
Kamu bankalarından 60 ay vadeli yeni kredi paketi
Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Eden Hazard geliyor!
ABD uyardı, Ankara'da yakalandı! Kendi çocuğunu da istismar etmiş
Al sana seçim tarihi: AK Parti ''zamları ertelediği'' tarihi açıkladı
Gram altından yeni rekor: 1.125 TL görüldü!