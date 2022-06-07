Apple'ın zammını bile sollad! Bir iPhone'un yüzde kaçı vergi ?

Apple, Türkiye'deki fiyatlarına yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 zam yaptı. Böylece en pahalı iPhone’un fiyatı 41 bin 799 liraya yükseldi. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bunun yaklaşık 20 bin 923 lirasını verginin oluşturduğunu söyledi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de sattığı tüm ürünlere son zamdan 3 ay sonra yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında değişen oranlarda bir zam daha yaptı.

Bu zammın ardından en pahalı iPhone’un fiyatı 41 bin 799 liraya çıktı. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Twitter hesabından paylaştığı değerlendirmelerinde, iPhone 13’ün vergisiz fiyatının 20 bin 876 lira olduğunu belirterek, toplam vergilerin ise 20 bin 923 lira olduğunu belirtti.

Dr. Bingöl, vergi dağılımını şöyle hesapladı:

Vergisiz fiyat (Aracı ve bayi kârı dikkate alınmıştır): 20.876 TL

%1 Kültür Bakanlığı payı: 209 TL

21.085 TL

%12 TRT Bandrol ücreti: 2.530 TL

23.615 TL

%50 ÖTV: 11.807,5 TL

35.422,5 TL

%18 KDV 6.376,5 TL

Toplam vergi yaklaşık 20.923 TL

Tavsiye edilen iPhone mağaza satış fiyatı: 41.799 TL

IMEI HARCI GÜNCELLENEBİLİR

Ozan Bingöl, döviz kurundaki artış ve telefonlara gelen zamlardan sonra, yurt dışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında 2022 yılı için belirlenen 2.732,40 liralık “IMEI kayıt harç tutarının” da yakın zamanda güncellenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

8 MART’TA DA ZAM YAPILMIŞTI

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı yükseldi. Buna göre, 64 GB iPhone 11'in fiyatı 12 bin 999 TL'den 14.999 TL'ye çıktı.

GÜNCEL IPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatı 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldi.

iPhone Pro Max 1 TB fiyatı ise 35 bin 399 TL'den 41 bin 799 TL'ye çıktı.