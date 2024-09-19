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ASELSAN'ın geliştirdiği yerli telsizler görücüye çıktı

ASELSAN'ın geliştirdiği yerli telsizler görücüye çıktı
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İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği iletişim cihazlarına yönelik saldırı ile yerli ve milli ürünlerin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli telsizler İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (İGEF) görücüye çıktı.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde İGEF 2024'ün açılışı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı himayesinde; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı, Jandarma Asayiş Vakfı ile Silah Sanayi Patlayıcı Maddeler ve İş Adamları Derneği'nin desteğiyle düzenlenen fuara, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Güvenlik alanında yerli ve milli yeni ürünlerin, hizmetlerin ve son teknolojilerin sergilendiği fuar yoğun ilgi gördü. Fuarda, ASELSAN tarafından üretilen Jandarma'nın kullandığı 'JEMUS' (Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi) ile Emniyet'in kullandığı 'KETUM' (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) görücüye çıktı. İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırı ile güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı dönemde fuarda sergilenen yerli ve milli telsizler, ilgiyle incelendi.

'3 TEŞKİLATIMIZI DONATIYORUZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son dönemde otomasyonun, yapay zekanın, robotik gelişmelerin hem insan hayatını, hem devlet hayatını, hem toplum hayatını radikal bir şekilde dönüştürdüğünü, değiştirdiğini gördüklerini söyleyerek, "İşte bu gelişmeler iç güvenlik noktasında da ülkelerin aslında riskini artırıyor. 'İnsanın yaşamını kolaylaştırsın' diye üretilmiş küçücük bir çağrı cihazının bir katil devlet, bir terör devleti eliyle nasıl bombaya dönüştüğünü, nasıl insanları yok ettiğini, insanları engelli bıraktığını hep birlikte son 2-3 gündür yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu ve benzeri yeni riskler karşısında iç güvenlik noktasındaki teknolojinin gelişimi noktasındaki oluşturduğu riskler karşısında alacağımız yeni pozisyonların da tartışıldığı ve teknolojilerin konuşulduğu bir ortam yaşıyoruz. Bugün suçların çeşitlendiği, suç profillerinin farklılaştığı ve suçların daha ağırlıklı olarak sanal dünyaya kaydığı bir ortam yaşıyoruz. Güvenliğimizi temin etme noktasında bu gelişmelere devlet olarak, iç güvenlik birimleri olarak kendimizi hazırlamak zorundayız. İşte biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iç güvenlik noktasında hem emniyet teşkilatımız, hem jandarma genel komutanlığımız, hem Sahil Güvenlik Komutanlığımızla beraber hem kara vatanda, hem mavi vatanda bu 3 teşkilatımızı günün teknolojisine uygun araç gereç ve imkanlarla donatarak 600 bin personelle vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği iletişim cihazlarına yönelik saldırı ile yerli ve milli ürünlerin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli telsizler İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (İGEF) görücüye çıktı.

'JANDARMA'NIN JEMUS, EMNİYET'İN KETUM'U VAR'

Ardından stantları gezen Karaloğlu, ASELSAN standına jandarma ve emniyetin kullandığı yerli ve milli telsizleri inceledi. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karaloğlu, JEMUS'un Jandarma tarafından kullanıldığını, KETUM'un ise Emniyet tarafından 38 ilde kullanıldığını ve 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıldır 'yerli', 'milli' niye dediğinin de aslında çok canlı bir şahidi oldu. Elbette ki şu anda savunma sanayinde, bağlı iç güvenlik ekipmanlarımızda yerlilik oranımız her geçen gün artıyor. Bu da bizim güvenlik risklerimizi azaltır. ASELSAN, yerli savunma şirketlerimizin başında geliyor. Hem polisimizin, hem jandarmamızın trafikte, asayişte çalışırken hem kendisini güvence altına alacak, hem vatandaşla ilişkisini düzenleyecek, bir sorun çıktığında geri dönüp görüntüleri izleyebileceğimiz, tanıma sisteminin de bulunduğu sistemleri çalışıyoruz. Bunların tamamı yerli ve milli. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yerli ve millilik oranı artarak da devam edecek ki buna da mecbur olduğumuz işte bahsettiğimiz Lübnan olayıyla da ortaya çıkmış oldu" dedi.

KETUM VE JEMUS'UN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN'dan alınan bilgiye göre; Emniyet'in kullandığı KETUM'lar, dar bant telsiz özelliğinde, 12-15 kilometre arasında kapsama sağlıyor. 7-24 çalışabilecek, afet durumlarına dayanıklı kurgulanabiliyor. JEMUS ise Türkiye'nin yüzde 95’ini kapsıyor. Van'dan basıp, Edirne'den duyulabilecek haberleşme sistemine sahip. İki ürün de tamamen ASELSAN tarafından tasarlanıp, geliştirildi. Ürünler, ASELSAN personelinin elinden çıkıp, direk kamu güvenliği kullanıcılarına teslim edildi.

DHA

Etiketler yerli telsiz aselsan telsizi jemus ketum
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