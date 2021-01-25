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  3. 25 Ocak 2021 08:47

ASELSAT 3U Küp Uydusu havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini duyurdu.

ASELSAT 3U Küp Uydusu havalandı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen #ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
 

ASELSAT 3U Küp Uydusu
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