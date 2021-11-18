Bakan Karaismailoğlu'ndan ''Türksat 5B'' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B’nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. " açıklamalarında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, yatırım harcamalarında yüzde 61'lik pay ile karayolunun birinci sırada yer aldığını belirterek "Demiryolunun 2013 yılında yüzde 33 olan yatırımlardaki payını, 2021 yılında yüzde 48'e çıkardık. Bu oran, 2023 yılında yüzde 63,4 olacak. Yatırım portföyümüzde 481 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 743 milyar TL. Bunda yaklaşık 415 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık. Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliği ile tanıştırdık. Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Demiryolu ağımızı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda 2021 yılı yük taşıma hedefimiz, 36,11 milyon ton. YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44’üne ulaştırdık. 2024 yılında tamamlanması planlanan projemizle, Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin en hızlı metrosunun 2022 yılı içinde hizmete açılmasının planlandığını söyleyerek, "Saatte 120 kilometre hızla 'Türkiye’nin en Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda yaklaşık yüzde 95 fiziki ilerleme kaydettik. Bu hatta Kağıthane-Havalimanı arasının 2022 yılı ilk çeyreğinde, Gayrettepe-Kağıthane arasının ise 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeye açılmasını planlıyoruz. Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübeler ile 225 kilometre saat hızında Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

"TURKSAT 5B’Yİ 2021 SONUNDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 28 milyondan 84,6 milyon seviyesine ulaştığını kaydederek "Vatandaşın hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 78,5 milyonu aştı. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonunu oluşturduk. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekiplerini (SOME) kurduk. Siber olaylara 7/24 müdahale edebiliyoruz. Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderdiğimiz Türksat 5A’yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B’nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi.



"KAPASİTE 25 BİN TRAFİK 43 BİN"

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesine ilişkin şunları söyledi:

"Günümüzde yılda ortalama 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde; bugün yaklaşık 43 bin civarında olan trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2050’li yıllarda boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülüyor. Kanal İstanbul ile ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak."

"İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADA"

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgınının havayolu yolcu trafiği üzerindeki etkisini de dikkate alarak önümüzdeki 1 yıla ilişkin yolcu ve uçak trafik öngörüleri oluşturduklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Destekler, alınan önlemler sayesinde salgın sürecinde ekim ayında yapılan günlük uçuş sayılarını incelediğimizde; 591 uçuşla Türk Hava Yolları’nın ilk sırada, bin 310 uçuşla Türkiye’nin 4'üncü sırada yer aldığını görüyoruz. 2020 yılında İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1'inci sırada yer aldı. Bu bile İstanbul Havalimanı’nın ne kadar vizyoner bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor."

SAYIŞTAY RAPORLARI KOMİSYONU GERGİNLİĞİ

Öte yandan Bakan Karaismailioğlu’nun sunumunu bitirmesinin ardından muhalefet milletvekilleri Sayıştay raporlarında yer alan harcamaların detayları hakkında bilgilendirme istedi. Bakan Karaismailoğlu da bu işlemin uzun süreceğini söyleyince muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.