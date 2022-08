Baştan Sona Sinema

Uzun yıllar süren hdfilmcehennemi sinema döneminin bitmesini sağlayan The Jazz Singer filminin ardından sinema severlerin ilgisini çekmesi üzerine film yapımcıları bu alana yönelmeye karar verdiler.

Uzun yıllar süren hdfilmcehennemi sinema döneminin bitmesini sağlayan The Jazz Singer filminin ardından sinema severlerin ilgisini çekmesi üzerine film yapımcıları bu alana yönelmeye karar verdiler. Artık sesli film dönemi başlamıştı. Hatta ilk sesli yapım olan The Jazz Singer’dan hemen sonra çekilen New York'un Işıkları, gişelerde 1 milyon dolara yakın para kazandı ve izleyicisiyle büyük bir rekor kırdı. Bu başarı sesli filmlerin önünü daha da açmış oldu. Ardından yapılan yapımlar seyircinin daha da dikkatini çekmeye devam etti. Bu sinemanın şu anda bu kadar gelişmesinin temel taşlarını atan bir olaydır. İlk sesli filmin ardından film sektörü her seferinde üzerine daha da iyisini katarak devam etti.

Sinemanın seyirciye sunduğu ilk yapımlar genelde kısa olmuştur ve 10 dakika olacak şekilde seyirciye sunulmuştur. Hd film cehennemi sinema geliştikçe ve seyircinin ilgisi arttıkça daha da artmıştır ve zamanla uzun metraj yapımlar ortaya koyulmaya başlanmıştır. Sinemanın bu şekilde gelişmesi kitlesini arttırmaya da neden olmuştur.

Günümüzde sinema sektörü ile ilgilenen ve sinemaya kendini hem yapımcı olarak hem de izleyici olarak adayan çok fazla insan vardır. Sinemanın yaygınlaşması ile birlikte daha fazla tür ortaya çıkmıştır. Bu türler her izleyiciye hitap edecek şekilde yayılmıştır. Bu durum her izleyicinin filmlerden kendisine bir şeyler çıkarmasını sağlamıştır. Özellikle izleyicilerin istedikleri yapıma kolay bir şekilde ulaşabilecekleri teknolojiye sahip olmaları da onların sinemaya olan ilgisini arttırmıştır. Eskiden tek seçenek sinema salonları iken artık online film izleme seçenekleri ile evlerimizi sinema salonuna çevirebiliyoruz.

Elimizin altındaki siteler sayesinde filmlerin hd veya 4K kalitelerinde olup olamayacaklarını da kendimiz seçiyoruz, dillerinin İngilizce altyazılı mı yoksa Türkçe altyazılı mı ya da direk dilimize uyarlanmış şekilde Türkçe dublaj seçenekleri ile mi olacağını kendimiz seçiyoruz. Bu kadar seçeneğin elimizde olması filmi izlememizi daha da çekici kılıyor. Dili ve kalitesine ek olarak filmin türüne ve içeriğini de kendimiz karar verip seçebiliyoruz. Buda kendi ilgi alanlarımıza giren filmleri seçmemizi oldukça kolaylaştırıyor.