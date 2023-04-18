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  3. Bayraktar Kızılelma göklerde! Yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı.

İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar, paylaşımda, "Göklere baharı getiren KIZILELMA bugünden... " ifadelerini kullandı.

Etiketler bayraktar kızılelma selçuk bayraktar
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