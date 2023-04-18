Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı.
İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı.
Bayraktar, paylaşımda, "Göklere baharı getiren KIZILELMA bugünden... " ifadelerini kullandı.
Göklere baharı getiren #KIZILELMA— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 18, 2023
Bugünden... ✈️🚀🍎🇹🇷 pic.twitter.com/Wi10bVYANP
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