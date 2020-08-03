Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alan.

Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 nolu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı tutanak yazısında şöyle tarif ediliyor: "Bermuda üçgeni ya da şeytan üçgeni diye anılan yer, Atlantik'te, ABD'nin güneydoğu kıyılarında, açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alan. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmekte…”

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Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından ‘doğaüstü bir takım güçlerin eseri’ zannedildi.

Bu iddialar içinde bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği söyleniyor.

Öte yandan meydana gelen olayları ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gel-git dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenlere dayandıranlar da var. Yine de kanıtlanmış bir durum söz konusu değil.

Bölgenin ilk raporları ise yaklaşık 600 yıl önceye, yani 15. yüzyıla ait. Fakat, bu denli ünlenmesine sebep olan en önemli rapor ise 1945'teki ‘Flight 19’ denilen hava filosunun tamamen ve iz bırakmadan kaybolması…

Bölge üzerinde iz bırakmadan kaybolan araçların (deniz ve hava) adedi yaklaşık olarak 200’ün üzerinde. Ve bu bölgeye dair henüz bir açıklama getirilmiş değil. Yani kaybolan uçakları bir kenara bırakın, buradaki gemileri bile sualtı araştırması ile bulmak mümkün olmamış.

İngiliz oşinografları esrarengiz kaybolmaların ne olduğunu belirledi

İngiliz oşinografları (Okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalı) 'Bermuda Şeytan Üçgeni' bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sonucunda belirledi.

Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekarelik üçgeni, bölgede olağandışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte, 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolduğunu iddia etti.

Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, gemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi.

Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamada, "Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana geliyor.

Açık denizde büyük dalgalar çarpıştığında aşırı büyük dalgalar oluşur. Yaklaşık 12 metrelik normal dalgaların 8,5 psi'lik bir kırılma basıncı vardır.

Modern gemiler yaklaşık 21 psi'yi tolere edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak aşırı büyük dalgalar en güçlü gemileri bile devirmeye yetecek olan 140 psi'ye kadar bir kırılma basıncına sahip olabilir.”

En son dört kişiyi taşıyan özel bir uçak Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuştu. Uçak radarda kaybolduğunda Porto Riko'dan Florida'ya geri dönüyordu.

Yapılan tüm aramalar sonucunda hiçbir şey bulunamamıştı.