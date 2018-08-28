Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar Apple-1, açık artırmayla satışa sunuluyor

Dünyanın ilk trilyonluk şirketi olmayı başaran Apple’ın hikayesi seneler öncesine dayanıyor. Şirket kurucusu Steve Jobs ve Steve Wozniak, akıllı telefonların ortalarda görünmediği 1976 ve 1977 senesinde Apple-1 isimli bilgisayarı satışa sunarak şirketin hızlı yükselişinin temelini atmıştı. Mountain View’da bulunan The Byte Shop’ta satışa sunulan bu bilgisayarlardan birisi, seneler önce satılmasına rağmen bugün bile çalışır durumda.

Bilgisayar uzmanı olan Corey Cohen tarafından özenle restore edilen bilgisayar, yapılan incelemelere göre gayet iyi durumda. Sekiz saatlik deneme testi, tüm donanımların ve işletim sisteminin hatasız bir şekilde çalıştığını ortaya koydu. Satışta olduğu süre boyunca bu modelden yalnızca 175 adet satılmıştı ve satılan modellerden de yalnızca 60’ının günümüze ulaştığı düşünülüyor.

42 sene önce 666 dolara satışa sunulan (günümüzün parasıyla 2950 dolar) bilgisayar, tahminlere göre açık artırmada 300 bin dolara yeni sahibine kavuşacak. Şirketin son zamanlardaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda fiyatın 300 bin doları aşabileceği de düşünülüyor.