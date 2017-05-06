IBM'den kritik uyarı: ''O USB bellekleri imha edin''

IBM çeşitli yüklemeler için gönderdiği USB bellekler hakkında yaptığı açıklamayla müşterilerini korkuttu. Gönderilen USB flaş belleklerin yok edilmesi çağrısında bulunan IBM, USB belleklere çok zararlı bir virüsün bulaştığını belirtti.

VİRÜS ÖNCE SAKLANIYOR

IBM, kurulum sırasında zararlının kurbanın bilgisayarına kopyalandığını ancak bu sırada çalıştırılmadığını söylüyor. Firma açıklamasında “kurulum aracı USB flaş sürücüsünden çalıştırıldığında aracın kendisini sabit diskteki geçici bir klasöre kopyaladığını” belirtti. IBM, sürücüyü sistemine takanlara bir antivirüs kullanmalarını ve zararlıyı sistemden kaldırmalarını ve USB bellekleri imha etmelerini öneriyor.

HANGİ SİSTEMLERİ ETKİLİYOR?

Storwize sistemlerinin kurulumunu sağlayan USB belleklerde zararlı kod bulunduğunu söyledi. Firma, kodun yayılmasını engellemek için V3500, V3700 ve V5000 Gen 1 sistemlerini alan müşterilerinden flaş sürücüyü imha etmelerini istiyor.