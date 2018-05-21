League of Legends’a zaman kısıtlaması geliyor

League of Legends’ın yapımcısı Riot Games, sevilen MOBA oyununa Clash turnuvasıyla birlikte zaman kısıtlamasının da ekleneceğini duyurdu. Maçların 60. dakikadan sonra bitmesini sağlamaya odaklanan ve maç süresini 70 dakika ile kısıtlayan yeni sistem, 60. dakikaya gelinmesiyle birlikte Ani Ölüm (Sudden Death) modunu etkinleştirecek. Bu mod ile birlikte kuleler ve minyonlar çok daha kırılgan olacak. 65. dakikada ise haritadaki tüm yapılar sırasıyla kendi kendine hasar almaya başlayacak. İlk olarak kuleler, sonra inhibitörler, ardından nexus kuleleri ve son olarak nexus’un kendisi hasar alacak. Tüm bunlara rağmen herhangi bir takım 70. dakikaya kadar oyunu sonlandıramazsa, takımlardan birisi galip gelecek. Riot, galip gelecek takımın neye göre belirleneceği konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

Zaman kısıtlamasının üç gün sürecek Clash turnuvasına özel olacağı belirtildi ancak bazı kaynaklar maç süresini kısıtlayan özelliğin oyun içerisine eklenebileceğini paylaştı. Bu söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip göreceğiz.