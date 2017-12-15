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  4. 15 Aralık 2017 11:44

LG bir gün şarjı giden bilgisayarını tanıtacak

Güney Koreli teknoloji devi LG, bir günlük pil performansı sunan bilgisayarını 2018 CES fuarında meraklılarına sunmaya hazırlanıyor.

LG bir gün şarjı giden bilgisayarını tanıtacak
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Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni nesil bilgisayarları ile iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor. CES 2018'de duyurmayı planladığı gram laptoplarının uyum içerisinde çalışacağının sözünü veren firma yeni cihazın yüzde 30 daha iyi performans sağlayacağını ifade ediyor.

Bu yıl ki bilgisayarlarında 4 çekirdekli 8. nesil Intel işlemci kullanacak olan LG, müşterilerine her türlü işi yapabilecekleri kullanışlı bir bilgisayar sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra taşınabilirliğe önem veren üretici, LG gram bilgisayarlarının bir günlük pil ömrüne de sahip olacağını ifade ediyor. Bu da yakın zamanda bilgisayarların bataryalarının akıllı telefonlarla yarışacak bir konuma ulaşacağını gösteriyor.

LG Electronics ABD ürün pazarlama müdürü Tim Alessi ise bu yeni ürün için şunları ifade ediyor:

"Yeni LG gram PC'leri, yüksek performans ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek maksimim taşınabilirliğe sahip bir laptop arayanlar için tasarlandı. 2018 gram serisi, çok yönlü, hafif ve güçlü laptop'lar arayanların tüm beklentilerini karşılayacak." 

LG’nin gram adındaki bu yeni modeli Windows Hello destekli parmak izi okuyucusu, dokunmatik ekran ve Thunderbolt 3 destekleyeceği de belirtilyor. Ayrıca MIL-STD 810G dayanıklılık testinden tek tek geçecek ve Nano Karbon Magnezyum alaşımlı kasaya sahip olacak.
 

şarj , notebook , bilgisayar , lg
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