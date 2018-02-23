Overwatch’a Türk kahraman geliyor: Emre Sarıoğlu

Blizzard’ın en başarılı oyunlarından birisi olarak kabul edilen ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan Overwatch’a bir Türk kahraman katılıyor. FPS türündeki oyun şu an yalnızca 26 kahramana sahip ve 27. kahramanın açıklanması bir süredir bekleniyordu.

Kahramanın nasıl bir yapıya sahip olacağı henüz bilinmiyor. Yeni karakterlerini küçük detaylarla ortaya çıkarmayı seven Blizzard, İstanbul’da geçen ve Reinhardt-Torbjörn ikilisinin bulunduğu görevle ilgili kısa bir metin paylaştı. Bu görevde Emre Sarıoğlu’nun da ismi geçiyor. İşte o hikaye:

Karakterin güçleri ve görünüşüyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak Overwatch karakterlerinin tanıtıldığı bir fotoğrafta yer aldığı düşünülüyor. Bir süre önce tüm Overwatch karakterlerinin fotoğrafı paylaşılmıştı ve fotoğrafta bulunup oyuna henüz eklenmemiş olan tek karakter şuydu:

Konuyla ilgili videolar ve teoriler hazırlanmaya başladı bile. Şimdi Blizzard tarafından yeni ipuçlarının paylaşılmasını bekleyeceğiz. Umuyoruz ki yeni karakter kültürümüzü ve ülkemizi güzel, doğru bir şekilde temsil eder.

Overwatch’a İstanbul haritası eklenebilir



Yeni karakterin tanıtılmasının ardından karakterin coğrafyasına ait olan haritaların da oyuna eklendiği biliniyor. Bundan yola çıkarak oyuna İstanbul haritasının da eklenebileceğini düşünüyoruz.