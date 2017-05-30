Windows kullanıcıları için yeni tehlike

Bilgisayarları ele geçirmek amaçlı yayınlanan fidye virüsleri, özellikler son dönemde yaygınlaşan WannaCry virüsü bir yana dursun şimdi ise Windows işletim sistemlerine sorun oluşturacak yeni bir açık ortaya çıktı. Kritik Windows açığı hakkında ilk bilgilerde paylaşıldı. İşte detaylar.

Windows işletim sistemi için Microsoft sıkı bir çalışma içerisinde. Yazılım devi son olarak piyasaya sunduğu Windows 10 işletim sistemiyle beraber güvenlik açıklarını kapatmak için bu yönde sıkı bir çalışma yapıyor olsa da yine de tam olarak güvenlik sağlanmış değil. Bunun dışında güncelleme desteği kesilen eski sürümler için ise çok daha büyük tehlikeler ortaya çıkıyor.

İşte son gelen haberlerde yer alan Windows açığı da yine kullanıcıların epey bir canını sıkacak gibi duruyor. Bu kez açığın etkilediği işletim sistemleri de eski sürümler olarak açıklandı. Söz konusu açığa neden olan sorunun Intenet Explorer tarayıcı ve Firefox tarayıcı üzerinde olduğu da ortaya çıkan başka bir detay.

Windows Açığı Çökme Sorununa Neden Oluyor?

Elde edilen bilgilere göre Windows Açığı nedeniyle kullanıcıların internet tarayıcılarına uzaktan erişim sağlanabiliyor ve tarayıcı üzerinde çalıştırılan bir kodla beraber bir anda tarayıcının tüm bilgisayarınızın işlem gücünü eline alması sağlanıyor. Diğer bir söylemle bilgisayarın sistem kaynaklarının tamamı kullanılmaya başlanıyor. Bu durumda da tarayıcının çökme sorunuyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Fakat sadece tarayıcının çökmesi sorunu değil bir anda bilgisayarınızın çökmesi durumuyla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Windows Açığı nedeniyle yaşanan çökme sorunu mavi ekran ile karşı karşıya kalmanıza da neden olmakta. Windows Açığı ile yaşanan sorunun önüne geçmek içinse ise güncellemelerin yayınlanmasının gerektiği belirtiliyor. Özellikle Firefox ve Intenet Explorer tarayıcılarında yaşanan güvenlik açığı nedeniyle bilgisayarda root yetkisi de alınabilecek kodların çalıştırılabileceği belirtiliyor. Fakat bu durum şu an için iddiaların önüne geçebilmiş değil. Windows Açığı için Microsoft tarafından bir güncelleme gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Öyle ki şu an için Windows Açığı hakkında ne yeni bir açıklama ne de yeni bir güncelleme haberi verilmiş değil.