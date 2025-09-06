  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim insanları gizemli gök cisminin sırrını açıkladı

Bilim insanları gizemli gök cisminin sırrını açıkladı

Bilim insanları gizemli gök cisminin sırrını açıkladı
Güncelleme:

Bilim insanları, uzun zamandır tartışma konusu olan gök cisminin gizemini çözdüklerini açıkladı.

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli gök cisminin bu zamana kadar çekilen net görüntülerini paylaştı. Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan ‘3I/ATLAS’ın gizemini çözdü. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen cismin, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi.

Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde ‘3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Bilim insanları, uzun zamandır tartışma konusu olan gök cisminin gizemini çözdüklerini açıkladı.

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre ‘3I/ATLAS’ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini söylüyor.

DHA

text-ad
Etiketler bilim insanları 31 atlas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Saldırıda şaşırtan iddia Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Saldırıda şaşırtan iddia ABD'nin gizli operasyonu ifşa oldu: Kuzey Kore'ye asker çıkarmışlar! ABD'nin gizli operasyonu ifşa oldu: Kuzey Kore'ye asker çıkarmışlar! Yeni sosyal konut projesi ve TOKİ'den indirim kampanyası geliyor Yeni sosyal konut projesi ve TOKİ'den indirim kampanyası geliyor Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarı keşfedildi Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarı keşfedildi Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Dizel aracına benzin konulan sürücünün isyanı sosyal medyayı salladı Dizel aracına benzin konulan sürücünün isyanı sosyal medyayı salladı Filenin Sultanları destan yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz Filenin Sultanları destan yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor Mide bulandıran operasyon: Toprağa gömerek imha ettiler! Mide bulandıran operasyon: Toprağa gömerek imha ettiler! Zuhal Topal bikinili pozlarıyla yaza veda etti Zuhal Topal bikinili pozlarıyla yaza veda etti
Özgür Özel'den 15 Eylül açıklaması: ''O kayyım orada 6 gün durur'' Özgür Özel'den 15 Eylül açıklaması: ''O kayyım orada 6 gün durur'' Meteoroloji'den sel alarmı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den sel alarmı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler Mersin'den acı haber: Özel harekat polisi şehit oldu Mersin'den acı haber: Özel harekat polisi şehit oldu CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Yat ve teknelerde ''sıfır ÖTV'' dönemi sona erdi! Yat ve teknelerde ''sıfır ÖTV'' dönemi sona erdi! Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kaza İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kaza Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı