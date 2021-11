Bilim insanları günün her saati dinlenebilen şarkıyı buldu!

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, 4 milyon şarkıyı analiz ederek günün her saati dinlenebilen şarkıyı buldu.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi.

Bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını gördü. Her biri farklı niteliklere sahip bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor.

Beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösteriyor.

Indepented Türkçe'nin aktardığı habere göre; araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams'ın "Supreme" şarkısını verdi.

Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna'nın "Only Girl (In The World)" parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü. Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü.

Geceleri (23.00-04.00) Sigur Rós'un Svefn-g-englar adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.

Gün boyu dinlenebilen şarkı

Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının "Every Breath You Take" olduğunu söyledi.

Heggli ayrıca, müzisyenlerin araştırmaları sayesinde dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini öne sürdü.

Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı:

"Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor."