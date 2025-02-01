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Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti

Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti
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Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılı uzaklığında yeni bir radyo galaksi keşfetti.

Astronomlar, Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobundan yapılan gözlemle, 3 milyon ışık yılına kadar uzanan ve devasa plazma jetleriyle Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde yeni bir radyo galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı. Astronomlar, galaksiyi, Güney Afrika'nın yerli dillerinden isiZulu ve isiXhosa'da ‘sorun’ anlamına gelen ‘Inkathazo’ olarak adlandırdı.

MeerKAT teleskobu tarafından yapılan gözlemler, galaksinin farklı bölgelerinde plazma yaşlarını haritalandırarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun çevredeki sıcak gazlarla olan etkileşimden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Son yıllarda MeerKAT teleskobu sayesinde keşfedilen dev radyo galaksilerinin sayısı hızla artıyor. Inkathazo, son üç büyük keşiften biri olarak, gökyüzünde hala keşfedilmeyi bekleyen devasa yapılar olabileceğini gösteriyor.

DHA

Etiketler Samanyolu Galaksisi yeni galaksi
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