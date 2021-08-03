Bilim insanlarının şaşırtan teorisi: Uzaylılar yanıp sönen yıldızlarla iletişim kuruyor

İngiltere'deki Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph, garip teorisi ile gündeme geldi.

Birçoğumuz gecenin karanlığında gökyüzünü süsleyen yıldızları izlemeyi severiz. Gözümüz gökyüzündeki en parlak yıldızı arar veya yanıp sönen yıldızları izlemek bizlere eşsiz bir manzara sunar. Fakat gece yanıp sönen yıldızları izlerken aslında bir uzaylı konuşmasına tanık oluyor olabiliriz.

FİZİKÇİDEN YILDIZLAR İÇİN İLETİŞİM TEORİSİ

İngiltere'deki Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph'un teorisi bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Rudolph'un henüz ön aşamasındaki araştırmasına göre gökyüzünde yanıp sönen yıldızlar aslında gelişmiş medeniyetlerin kullandığı bir iletişim aracı olabilir.

Fizikçi, dünya dışı medeniyetlerin, yıldızların oluşturduğu ışığı değiştirerek çok uzak mesafeler arasında birbirleriyle iletişim kurabileceğini iddia ediyor.

FİZİK AÇISINDAN MÜMKÜN

Bu medeniyetler, farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor. Böylece uzaylılar, yıldızları kullanarak birbirleriyle mesajlaşıyor. Rudolph, fikrin fizik açısından teknik olarak mümkün olduğunu belirtiyor.

İNSANLAR BU MESAJLARI NEDEN ANLAYAMIYOR?

Bunun da bir açıklaması var. Zira insanlık yeterince gelişmediği için halen bu iletişimi anlayamıyor olabilir.

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Bu yüzden gökyüzüne baktığımızda yıldızların sadece yanıp söndüklerini görüyor olabiliriz.