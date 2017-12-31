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  4. 31 Aralık 2017 21:53

2018'in ilk gecesi Süper Ay görülecek

2 yılda bir gerçekleşen Süper Ay, yeni yılın ilk gecesinde kendisini net bir şekilde gösterek.

2018'in ilk gecesi Süper Ay görülecek
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2018 yılına girdiğimiz ilk gece başımızı yukarıya kaldırdığımızda ay bize her zamankinden biraz daha farklı görünecek. O gece Ay ile Dünya arasındaki mesafe 356.565 kilometreye düşecek ve bilim dünyasının Süper Ay olarak adlandırdığı doğa olayı bir görsel şölen gibi izlenebilecek.

31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay normalden yüzde 7 ila yüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görünecek. Bununla birlikte dünyanın elips yapısı itibari ile Ay, gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebilecek.

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay, havanın açık olduğu her noktadan görülebilecek. Türkiye’de ise saat 18:00’ı gösterdiği sırada ufukta bir belirecek olan Ay, en net ihtişamı ile tüm meraklılarına kendini gösterecek

2018 , yılbaşı , süper ay
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