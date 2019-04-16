3 boyutlu yazıcıda kalp üretildi

Tel Aviv Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada üretilen kalp pembe-mavi renkte ve sadece bir tavşan kalbi büyüklüğünde. Ancak çalışmayla ilgili bilgi veren proje direktörü Doktor Tal Dvir, daha büyük boyutlardaki insan kalbinin de yanı teknolojiyle üretilebileceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Tal Dvir, daha öncede kalp yapısının üç boyutlu yazıcıyla üretildiğini ancak bu defa kalbin hücre, kan damarları ve karıncıklarıyla bir bütün organ olarak üretildiğini vurguladı.

Üç boyutlu yazıcıda kalp üretmek en fazla üç saat sürüyor. Ancak araştırmaya yürüten ekip, üretilen kalbin kasılıp gevşeme becerisi olsa da, hücrelerin kan pompalamayı yani ‘’kalp gibi davranmayı’’ öğrenmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, hastaların hücrelerini ve ‘’biyo mürekkep’’ adı verilen şeker ve protein karışımı biyolojik bir materyal kullanarak, yağ dokularından parça aldı.

Önce bağışıklık sistemiyle uyumlu, kan damarları olan kalp yamaları, ardından da tüm kalp üretildi.

“Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu prosedürler bir rutin haline gelecek” ifadelerini kullanan Doktor Dvir, kalp bağışının az olması nedeniyle bu alanda gelişmelerin aciliyetine dikkat çekti.

Çalışmanın ayrıntıları Advanced Science tıp dergisinde yayımlandı.

