32 bin yıllık tohumların sırrı araştırılıyor

Sibirya’da buzulların içinde bulunan 32 bin yıllık tohumların sırrı Avusturyalı bilim insanları tarafından araştırılıyor. 2007’de bulunan ve 2012’de Rusya’da bilim insanları tarafından filizlendirilen tohumun, bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığını belirlemek için genom haritası oluşturulacak.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yer alan Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nden Profesör Margit Laimer, tohumun bulunduğu donmuş toprakta buzun çözüldüğünü ve araştırmaların bu sayede ilerleyebileceğini dile getirdi.

‘ARAŞTIRMA, İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE YARARLI OLABİLİR’

32 bin yıllık bitkinin iklim değişikliğine nasıl uyum sağladığının inceleneceği belirtilirken, DNA haritalama sürecinde bitkinin sert hava koşullarında hayatta kalmasına neden olan değişiklilerin de araştırılacağı aktarıldı. Bu araştırma sonuçlarının iklim kriziyle mücadelede yararlı olacağını söyleyen Profesör Laimer, “İnsanlığın, tarlalarımızı korumak adına keşfedilen her bilgi için minnettar olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

2007 yılında Rusya Bilimler Akademisi’nden biyologların yerin yaklaşık 38 metre derinliğinde buldukları tohumun, 31 bin 800 yıl önce yaşayan bir sincap tarafından gömüldüğü tahmin ediliyor. 2012 yılında filizlendirilen bitkinin, bir tür ince yapraklı karanfil olan Silene stenephylla türünden olduğu düşünülüyor.