65 bin yıl önceki yaşam izleri bulundu

Uluslararası araştırmacılar, Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda, el yapımı eşyalar buldu.

Eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceğini ortaya koydu.

Washington Üniversitesi Antropoloji Profesörü Ben Marwick, daha önce Avustralya'ya ilk insanların 47 bin ila 60 bin yıl önce geldiklerine inanıldığına işaret etti.

İnsanların gelişleriyle burada yaşayan megafauna adı verilen dev kanguru, wombat ve kaplumbağaların soylarının 45 bin yıl önce tükenmesine yol açtıklarının var sayıldığına işaret eden Marwick, "Bu yeni ulaşılan tarihler, insanların tabiatı değiştirerek megafaunaların soylarını tükettiği fikrini değiştiriyor. Bu yeni veriler insanların bu hayvanlarla yaşamlarını sürdürdüğü fikrini doğuruyor" diye konuştu.

Bulunan el yapımı eşyalar arasında dünyanın en eski köşeli baltasının olduğunu ve bunun ilk insanların tohum ektiğinin ve işlediğinin göstergesi sayılabileceğini vurgulayan araştırmacılar, ayrıca alanda bulunan pastel boyaların da insanlarca sanatsal ve sembolik boyamalar için kullanılmış olabileceğini aktardı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.