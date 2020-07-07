  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim
  4. 07 Temmuz 2020 11:17

70 milyon yıllık balık fosili

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 70 yıl önce bulunan dev balık fosilinin, yaklaşık 70 milyon yıl önce bölgeye yaşadığı tespit edildi.

70 milyon yıllık balık fosili
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

La Matanza Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırmalar yapan Bilim, Teknoloji ve Toplum Ajansında (CTyS-UNLaM) yer alan habere göre, Arjantinli paleontologlar, ülkenin Patagonya bölgesindeki Chubut eyaletinin güneyindeki Colhue Huapi Gölü yakınlarında bulunan, uzunluğu 6 metreyi aşan balık fosilinin 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Arjantin Doğa Bilimleri Müzesinin (MACN) Karşılaştırmalı Anatomi Laboratuvarı ve Azara Vakfından araştırmacıların yürüttüğü çalışma neticesinde, dev balığın kretase döneminde yaşadığı ve "Xiphactinus" adlı yırtıcı ve parçalayıcı dişleri olan bir türden olduğu belirlendi.

Fosilin yaklaşık 70 yıl önce gün yüzüne çıkarıldığı, şu ana kadar MACN koleksiyonunda tutulduğu, ancak bu araştırmayla birlikte fosilin özelliklerinin keşfedildiği belirtildi.

Araştırmanın öncülerinden Julieta de Pasqua da fosilin, bu balık türünün Arjantin'de bulunan ilk örneği olduğunu, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde bu balığın tam iskeletinin bulunduğunu söyledi.

Patagonya, dünyada en çok dinazor ve tarih öncesi fosil kalıntılarının bulunduğu bölge olarak öne çıkıyor.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
arjantin , patagonya , balık fosili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM