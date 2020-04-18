ABD uzaya astronot gönderemeye hazırlanıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ABD’den astronot gönderme kapasitesine ulaştıklarını ve mayıs ayında iki astronot taşıyacak bir mekiğin fırlatılacağını açıkladı. NASA tarafından cuma günü yapılan basın açıklamasında, “SpaceX, astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i ISS’e ulaştırmak üzere 27 Mayıs’te, Florida’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden bir fırlatma gerçekleştirecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, NASA’nın, uzay mekiği programını 2011 yılında askıya almasından sonra ilk kez ABD’den içinde astronot bulunan bir roketin dünya yörüngesine fırlatılacağı belirtildi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin ilk defa mürettebatlı uçuş misyonunu gerçekleştireceğini söyledi.

SEYİRCİ KABUL EDİLMEYECEK

Öte yandan NASA’nın açıklamasında, mayıs ayında yapılacak fırlatma sırasında korona virüsü salgını nedeni ile seyirci kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. (AA)



