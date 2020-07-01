Astronotlarının tarihi uzay yürüyüşü başladı

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX ile NASA'nın ortak çalışması sonucunda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile birlikte insan gönderilmişti.

Uzaya insan gönderen ilk özel şirket olmayı başaran SpaceX, özel uzay sektörünün öncüsü olmayı başardı.

Bu olayın bu kadar önemli olmasındaki en büyük sebep ise, Obama zamanında, özel uzay sektörü gerçekleşebilsin diye, NASA'nın uzaya insan gönderen araçları ve bu araçlar üstünde çalışması durdurulmuştu.

Bunun üstüne NASA, Rus roketlerine bağımlı hale gelmişti. SpaceX ile birlikte ABD'nin Rus bağımlılığı sona erdi ve özel uzay sektörünün önü açıldı.

SpaceX'in uzaya insan göndermesi YouTube üzerinden canlı yayınlanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından şimdi de NASA astronotlarının yapacakları uzay yürüyüşünü, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Chris Cassidy ve Robert Behnken, bugün 229.uzay yürüyüşüne katılacaklar. Canlı bir şekilde yayınlanacak olan bu yürüyüş, uzay istasyonunun montajı, bakımı ve yükseltmelerini içerecek.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Chris Cassidy ve Robert Behnken pil değişimi yapacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sancak kafesinde bulunan iki güç kanalından birinde bulunan eski nikel-hidrojen pilleri, geçtiğimiz ay Japon kargo uzay araı ile gelen lityum iyon pillerle değiştirecekler.

NASA astronotları canlı yayın ile birlikte, istasyonun Quest hava kilidinden uzaya çıkacak.

NASA astronotlarının uzaydaki yürüyüşlerini Türkiye saati ile 13:00'da buradan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.