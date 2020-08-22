Ayda 100 metrelik uzay gemisi iddiası!

Uzaylılar hakkındaki sıra dışı iddialarıyla tanınan Scott C. Waring, yine iş başında. Ünlü komplo teorisyeni Ay'da, uzay gemisi bulduğunu söyledi ve sözde kanıtları da takipçileriyle paylaştı.

Waring yaptığı açıklamada, "LROC Ay haritasına bakıyordum ve eşsiz bir bulguyla karşılaştım. Krater içinde yapı buldum, ancak yapıdan daha çok uzay gemisine benziyor. Ay'da uzaylılara ait üssler yok demiyorum, fakat krater içindeki kalkışa hazır uzay gemisi gibi görünüyor. Tahmini olarak 100 metre uzunluğunda, boyut olarak Dünya'daki yolcu gemisiyle karşılaştırılabilir" dedi.

Waring bununla birlikte NASA'nın, Ay ve diğer gezegenlere uydulara ait fotoğraflarda uzaylılara ait kanıtların üstünü kapattığını belirtti. NASA'nın gözden kaçırdığı ufak yapıları ve gemileri aradığını da sözlerine ekledi.

Ünlü komplo teorisyeninin bu iddiasına bir grup UFO avcısından da destek geldi. Sözde uzaylı uzmanları, Waring'in keşfinin uzay gemisi olabileceğini ve NASA'nın gerçekleri kamuoyundan sakladığını ileri sürdü.

Uzaylı uzmanları, NASA'nın genel olarak fotoğrafları, yazılımlar yardımıyla düzenlediğini ve uzaylılara ait bina, şehir, uzay gemisi ve diğer birçok kanıtın fotoğraflardan silindiğini belirtti.

Ancak NASA'nın tüm izleri silemediğini ve arada ufak kanıtlar bıraktığını, bunların da kendileri tarafından deşifre edildiğini söyledi.

Waring ve diğer komplo teorisyenlerine göre NASA'nın Ay'a gitmesindeki en büyük sebep, aslında Ay'da bulunan uzaylılara ait keşifler. NASA'nın bunları araştırmak için Ay'a mümkün olduğunca en kısa zamanda insan göndermek istediği söyleniyor.