Bilim adamları açıkladı ! İşte 7000 yıl önceki nüfus...

Binlerce yıl önce erkek nüfusunun, düşüş trendine giren Y kromozomu ve savaşlar sebebiyle ciddi oranda azaldığı ve baskın cinsiyetin kadınlar olduğu ortaya çıktı.

Beyonce haklıymış desek yeridir. 'Who run the world? Girls' şarkısıyla bir dönem müzik dünyasını kasıp kavuran Beyonce'nin bu şarkıyı boşuna seslendirmediği ortaya çıktı.



Bilim insanları günümüzden 7 bin yıl kadar önce erkek nüfusunda ciddi bir azalma görüldüğünü, bir erkeğe ortalama 17 kadın düştüğünü gösteren ciddi kanıtları keşfetti.



Milliyet Molatik'ten Mehmet Can Kömürcü'nün haberine göre, Stanford Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, erkek egemen gruplar arasındaki yüzyıllar boyu süren savaşlar sonucunda erkeklerin saysında ciddi oranda azalma görüldüğünü tespit etti.



Bilim insanları ayrıca modern DNA örneklerini inceledi ve kromozom eğiliminde bir yapı keşfetti. Yeni araştırma sayesinde şaşkınlık yaratacak bulgulara da ulaşıldı.



Avrupa kıtasında Cilalı Taş Devri'nde kalan kalıntılar, 5500 yıl kadar önce sopa, balta ve ok gibi gereçler kullanılarak geniş çağlı savaşların yaşandığı sonucuna vardı.



Son derece şiddetli geçen savaş sonucu erkek nüfusunda ciddi oranda azalma eğilimi görüldü ve normal sayının 20'de 1'ine düştü.



Cilali Taş Devri Y kromozomu kıtlığı olarak adlandırılan bu dönemde insan genetiği çeşitliliği büyük oranda azaldı ve bu etki tüm dünyada görüldü.



Genetik modellere göre araştırmacılar azalan tek şeyin erkek nüfusu olmadığı ve ayrıca babadan oğula geçen Y kromozomu seviyesinde de ciddi düşüşler yaşandığını tespit etti.



Stanford Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi gören Tian Chen Zeng önderliğindeki bilim insanlarının bulguları, MÖ. 7000 ila 5000 yılları arası erkeklerin birçoğunun, birleşme döneminden çok daha önce yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor.



Cinsiyet konusunda yapılan başka çalışmalar da 4.6 milyon yıl sonra Y kromozomunun yok olacağını gösteriyor. Dünya'nın 3.5 milyar yıldır var olduğunu düşünürsek 4.6 milyon yıl pek de uzun bir süre değil.