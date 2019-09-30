Bilim insanından şok sözler: 'Frankenstein’ın canavarını serbest bıraktım'

abrador retriever ve poodle (kaniş/fino köpeği) ırklarını çaprazlayarak ‘Labradoodle’ melez cinsini yaratan Wally Conron, 30 yıl sonra bundan pişman olduğunu açıkladı.

'FRANKENSTEİN'IN CANAVARINI SERBEST BIRAKTIM'

‘Korkunç bir hataydı’ diyen Conron, bu cinsin güvenilir rehber bir köpek için ‘fazla sağlıksız veya fazla çılgın’ olduğunu söyledi. ABD News’a konuşan Conron, “Pandora’nın kutusunun açtım ve Frankenstein’ın canavarını serbest bıraktım” dedi.

Avustralya Kraliyet Rehber Köpekler Birliği’nde köpek yetiştiricisi olarak görev yapan Wally Conron, Labradoodle cinsini 1989 yılında yaratmıştı. Gözleri görmeyen bir kadına rehber köpek yetiştirmek isteyen Conron, kadının eşinin köpek kılına alerjisi olması nedeniyle bu ‘çözümü’ bulmuştu.

'NE YAPTIĞIMI BİRKAÇ GÜNDE FARK ETTİM'

Bu cinsi rehber olarak yarattığı için nasıl görüneceğiyle çok ilgilenmediğini söyleyen Conron, köpeğin sevimliliği nedeniyle bir anda popüler hale gelmesi karşısında şaşırdığını söyledi.

Conron, şu ifadeleri kullandı, “O dönem neye benzediklerini çok da önemsemedim, gerçeği kabul edelim, kör insanlar zaten göremeyecekti. Ne yaptığımı birkaç gün içinde fark ettim. Patronuma gidip, ‘Bak ben bir canavar yarattım. Bunu kontrol altına almak için bir şeyler yapmalıyız. İsmin patenti alalım ve insanların çoğunluğa uyup almasına engel olalım’ dedim. Bu etik dışı, acımasız insanlar bu köpekleri besliyor ve büyük paralara satıyorlar, en büyük pişmanlığım bu.”

'ÇILDIRMIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİM'

Günlük hayatında bir Labradoodle ile karşılaştığında düşünmeden edemediğini söyleyen Conron, “Kalça çıkıklığı var mı? Bileklerinde sorun var mı? Görebileceğim bir sorun var mı? Çoğunluğunun ya genetik bir sorunu olduğunu ya da çıldırmış olduğunu fark ettim” dedi.

Wally Conron’ın Labradoodle’ı yaratması, diğer fino kırmalarının yaratılmasına da yol açmıştı. Finoların Golden retriever ile melezlenmesiyle ‘groodle’, Spanyel ile melezlenmesinden de ‘spoodle’ doğmuştu.





