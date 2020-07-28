Bilim insanları biyonik göz üretti

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede detaylandırıldığı gibi; bu göz, özünde çok yoğun bir şekilde son derece ışığa duyarlı nanoteller içeren üç boyutlu bir yapay retinadır.

Dr. Fan liderliğindeki ekip, kavisli bir alüminyum oksit zarını, güneş pillerinde kullanılan ışığa duyarlı bir malzeme olan perovskitten yapılmış küçük sensörlerle kapladı. Beynin görsel korteksini taklit eden teller, bu sensörler tarafından toplanan görsel bilgileri işlenmek üzere bir bilgisayara aktarıyor.

Nanoteller o kadar hassas ki, insan gözünün optik dalga boyu aralığını aşabiliyorlar. Bu da görsel ışık ve kızılötesi radyasyon arasındaki eşik değerine, yani 800 nanometre dalga boyuna yanıt verebilmesine olanak sağlıyor.

Bu, yapay gözün insan gözünün işlevsiz kaldığı karanlıkta da bir şeyler görebileceği anlamına geliyor. Fan, Inverse sitesine şunları söylüyor:

Yapay gözü kullanan kişi gece görüş yeteneği kazanacak.

Araştırmacılar ayrıca, yapay gözün ışıktaki değişikliklere insan gözünden daha hızlı tepki verebileceğini ve çok kısa sürede değişen koşullara uyum sağlayabileceğini iddia ediyorlar.

Yapay retinanın her santimetrekaresi yaklaşık 460 milyon nano boyutta sensöre sahip olabilir ve bu konuda tahmini olarak 10 milyon hücre barındıran insan retinasını gölgede bırakabilir. Bu, yapay gözün insan gözünün görsel kalitesini aşabileceğini düşündürmektedir. Dr. Fan, Inverse’de şunları söylemeye devam ediyor:

"Şu anda çözünürlük açısından tam potansiyeli göstermedik; bir yapay göz kullanıcısı daha küçük nesneleri ve daha uzak mesafeleri görebilir."

Scientific American’nın bildirisine göre projede yer almayan bazı araştırmacılar, nihayetinde bunu insan görsel sistemine bağlayabilmek için hala çok çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Ama bazıları umutlu. Bu araştırmada yer almayan ve Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde elektrik mühendisi olan Hongrui Jiang, Scientific American dergisine şunları söyledi:

"10 yıl içinde, bu biyonik gözlerin bazı somut pratik uygulamalarını görebiliriz."

