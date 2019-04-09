Bilim insanları: Kedi popülasyonunun bir kısmı yok edilmeli

Nesli tükenmekte olan türleri avladıkları ya da yaşam alanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle yaban kedileri, köpekler, domuzlar, keçiler ve farelerden oluşan bir grup hayvan türünün adalardan elimine edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bir grup bilim insanının yaptığı son çalışmaya göre çoğunlukla insanlar tarafından getirilen ve doğal olarak adaların bir parçası olmayan hayvanlar bu bölgelerdeki vahşi yaşamı tehdit altına sokuyor.

107 adada yapılacak eradikasyonun, türleri tehdit altında bulunan ada hayvanlarının yüzde 9.4'ü için yarar sağlayabileceği öngörülmekte.

‘OLAĞANÜSTÜ TÜRLER KURTARILABİLİR'

Birdlife International'ın baş bilimcisi Stuart Butchart, eylemin "izolasyonda koşullarında evrim geçiren ve yalnızca uzak adalarda yaşayan olağanüstü türleri" kurtarabileceğini belirtiyor.

Bazı türlerin adalardan itlaf edilmesi yeni bir öneri ya da uygulama değil. Dünyanın en geniş çaplı kemirgen yok etme projesi kısa bir süre önce başarılı olmuş ve İngiltere'nin Güney Georgia bölgesi 200 yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez farelerden tamamen arındırılmıştı.





