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  4. 13 Ağustos 2020 13:47

Bilim insanları uzayda tuzlu su buldu!

Bilim insanları Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağındaki cüce gezegen Ceres'in yüzeyinin altında 40 kilometre derinliğinde büyük bir tuzlu su rezervi olduğunu açıkladı.

Bilim insanları uzayda tuzlu su buldu!
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Dawn adlı uzay aracı 2 yıl önce Ceres adlı cüce gezegene iniş yaptı.

Occator kraterinde yapılan veri analizinin ardından bilim insanları Ceres'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunan bir okyanus gezegeni olduğunu açıkladı. Çalışmalar Nature Astronomy and Geoscience dergilerinde yayımlandı.

Ceres, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yatıyor. Dawn uzay aracı, 35 kilometre uzaktan gezgendeki garip parlak alanların görüntülerini aldı ve yerçekimi ölçümleri yaptı.

California Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, verilerden yola çıkarak krater yüzeyinin altında yaklaşık 40 kilometre derinliğinde ve yüzlerce kilometre genişliğinde bir tuzlu su rezervuarı bulunduğunu belirledi.

Tuzlu su, su ve amonyum klorür ile bağlanmış sodyum klorürden oluşuyor ve tuzlu sıvı yüzeye kadar yükseliyor. Bu bileşikler organik kimyasallar ve tuzlu su da kraterin parlak alanlarını açıklayan ışığı yansıtıyor.

Araştırmacılar, kraterin milyonlarca yıl önce bir meteor çarpmasının oluşturduğunu ve Ceres'in yapısında rezervuarın derinliklerine ulaşan yarıklar oluşturduğunu söylüyor.

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