Bilim-Kurgu filmleri gerçek oluyor

İnsan uzvuna ya da organına yerleştirilen biyoçip pazarının, yedi yıl içinde katlanarak 2.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

"Biyohacking" olarak adlandırılan yöntem ile, insan biyolojisi modifiye edilerek insanın enerjisini artırmak, daha iyi hissetmesini sağlamak ve daha üretken olabilmesi amaçlanıyor.



Bu yöntemle, vücuduna biyoçip yerleştiren 100 bin dolayında insan olduğu tahmin ediliyor. Bu kişiler daha çok biyoçiplerini, şifrelerini saklamak, kişisel verileri saklı tutmak ve kilitli araçları anahtar kullanmayı gerektirmeden açmak için kullanıyor.



Almanya’daki biyohacking ürünlerinin satışını yapan Digiwell şirketinin CEO’su Patrick Kramer, Bloomberg’e insan vücuduna yerleştirilen mikro çiplere ilişkin bilgi verdi.



"2 BİN KİŞİYE BİYOÇİP YERLEŞTİRDİK"



Kramer, son 18 ay içinde 2 bin kişiye biyoçip yerleştirdiklerini söyledi. Bu işlemde, pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçip insan derisinin altına yerleştiriliyor.



Bu işlem diğer bir deyişle insan ve makine birleşimi olarak insan vücudunun bir kısmının veya tamamının elektromekanik aletlerle değiştirilmesi olarak biliniyor. Bu değişime cyborg adı veriliyor.



Danışmanlık şirketi Gartner Inc. ise kendi kendine uygulanan biyohacking işleminin yeni bir teknolojik trend olduğunu ifade ediyor.

Diğer bir araştırma şirketi OG ise biyohacking olarak pazarın biyonik bacaklar ve bilgisayar beyinlerle birlikte önümüzdeki yedi yıl içersinde on katına çıkarak 2.3 milyar dolara çıkabileceğini tahmin ediyor. Makine etiği konusunda uzman olan İsviçre’deki Nortwestern Üniversitesi’nden Prof. Oliver Bendel bu trendin henüz başında olduklarını söylüyor.



BİYOÇİP TAKMA BEDELİ 30 DOLAR



Almanya’nın Hamburg kentinde biyohacking ürünlerin ticaret ve kurulumunu yapan şirketDigiwell, bir biyoçip’in 40 ile 250 dolar arasında olduğunu ve bu çipin vücuda yerleştirilmesi için de 30 dolar ücret aldıklarını açıkladı.



Digiwell’in müşterilerinden biri olan bir avukat, kilitli bir kasada sakladığı çok gizli dosyalarına ulaşmak için eline bir mikroçip yerleştirmiş. Digiwell, kolları olmayan bir gence kapıları açmak için ayağına mikroçip yerleştirdiklerini söylüyor. Şirketin bir başka müşterisi de parkinson hastası olan yaşlı bir adam. Kendisi anahtarlarını sürekli unuttuğu için kapıları açmak için eline mikroçip yerleştirilmesini istemiş.



"MİLYONLARCA YIL BEKLEYEMEYİZ"



Şirketin CEO’su Kramer, "İnsanlık, beyinlerin ve bedenlerin gelişmesi için milyonlarca yıl bekleyemez.Biz ise bunu kendimiz yapıyoruz" dedi.



Bloomberg’e göre, 2023 yılına kadar bin dolar değerinde bir diz üstü bilgisayar insan beyni, 25 yıl sonra da insan yüzünün tamamı hızında iletişim kurabilecek.



CYBORG’LAR İNSANLARIN YERİNİ Mİ ALACAK?



Biyohacking insan bedeninin kabiliyetlerini ve yapabileceklerini artırmayı amaçlayan sosyal bir hareket ve açık bir yenilik olarak tanımlanıyor.



Bu teknoloji, yakın gelecekte bir insanı robot benzerlerine (cyborg) dönüştürebilir. Bazı teknolojiler laboratuarlarda henüz test edilmezken bu teknolojinin uzun vadede insan sağlığına herhangi bir zararı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



Biyohacking yeni neslin olağanüstü teknolojisi gibi görünse de fazla bilinmeyenleri olduğundan çok fazla soru işareti de barındırıyor.

Biyohacking’a karşı çıkarak bu teknolojiyi etik bulmayanlar da var. Bu kişiler insanın kendisi için neyin en iyi olacağını yine kendilerinin karar verebileceklerini ve geleneksel yöntemlerle de insanların enerjilerini artırabileceklerini ve kendilerini iyi hissedebileceklerini savunuyor.