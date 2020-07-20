Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a gözlem uydusu gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Mars misyonu kapsamında geliştirilen uydu, Japonya’dan fırlatıldı.

‘Hope’ adı verilen uydu, Japonya’nın Tanegaşima Uzay Merkezinden H-2A roketiyle Mars’a gönderildi. Mars’a 200 gün içinde ulaşması öngörülen 1,3 tonluk gözlem uydusu, hava durumu ve iklim değişikliği üzerinde çalışmalar yapacak.

Uydunun fırlatılmasından önce kısa bir konuşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanı Hüseyin Al Hammadi, “Bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dünyaya hediyesidir ve Arap dünyasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük başarılar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunun göstergesidir” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, geçen hafta iki defa uyduyu fırlatmak istemiş, ancak operasyon kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Hope’un başarılı bir şekilde hedefine ulaşması halinde Birleşik Arap Emirlikleri, Mars’a uydu gönderen ilk Arap ülkesi olacak.