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  1. 27 Nisan 2017 13:13

Bu bir ilk ! Yapay rahimde ilk test başarılı !

Bilim insanları erken doğan bir kuzuyu yapay rahimde 28 gün boyunca yaşatmayı denedi.

Bu bir ilk ! Yapay rahimde ilk test başarılı !
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Erken doğan bebeklerin, sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması için tasarlanan yapay rahim, erken doğan kuzular üzerinde test edildi. Erken doğan kuzunun yerleştirildiği yapay rahim, 28 gün boyunca kuzunun organlarının gelişmesini sağladı.

Children’s Hospital of Philadelphia tarafından erken doğan bebekler için geliştirilen yapay rahim, anne rahmindeki 5 aylık bebeğin ömrüne eş olan 3 ay erken doğan kuzu üzerinde denendi.

28 gün boyunca yapay rahmin içinde yaşatılan kuzunun organ gelişimi ve sağlığının anne karnındaki gibi devam ettiği tespit edildi.

Steril ve ısısı kontrol altında tutulan 'bio torba' şeklinde tasarlanan rahim 22 haftaya kadar erken doğan bebeklerin yaşaması için umut olacak.

Hortumlar yardımıyla oksijen ve gerekli kimyasal maddelerle beslenen 'bio torba' karanlık ortamda muhafaza ediliyor. Araştırmayı yürüten ekibin başı Alan Flake, yapılan araştırmanın gelecekte çok erken doğan ve yaşaması imkansız bebekleri hayatta tutabileceğini ifade etti.

 

yapay rahim , erken doğum