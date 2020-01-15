Dünyanın ilk yaşayan robotunu yaptılar

ABD’de Tufts ve Vermont üniversitelerinden bir grup uzman, kurbağa embriyonlarından dünyanın ilk ‘yaşayan robotlarını’ geliştirdiklerini ileri sürdüler. Yaşayan hücrelerden yeni hayat formları geliştirdiklerini belirten araştırma ekibi, kurbağa embriyolarından aldıkları hücreleri 'programlanabilir bir makineye' dönüştürdü. Ve bu yeni 'canlılar'a istedikleri komutları yerine getirir hale getirdiler.

Çalışmanın ilk kısmında bu yeni yaşam formları bir süper bilgisayar tarafından tasarlandı. Araştırmanın ikinci kısmında mikrobiyologlar, gen editörlüğü teknolojisi kullanarak Afrika kurbağası embriyonlarından elde ettikleri kök hücrelerle bu tasarımları programlanabilir “hayat formlarına” dönüştürdü.

ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER YAPACAK

Araştırma ekibinde görevli Vermont Üniversitesi’nden Joshua Bongard, “Bunlar ne geleneksel anlamda robot ne de bilinen bir hayvan türü. Bu yeni bir yapay tür: Yaşayan ve programlanabilir bir organizma” diye konuştu.

Uzmanlar, bu çok küçük canlı robotların insan vücudunda ilaç taşıyabileceğini veya okyanusları temizleyebileceğini düşünüyor.

Ayrıca bu robotik canlılar zarar görmeleri halinde kendilerini de tamir edebiliyorlar.

Araştırmacılar icatlarının heyecan verici olduğunu belirtmekle birlikte, bu tür buluşların beklenmedik tehlikelere de yol açabileceğini itiraf ettiler.