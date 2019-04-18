Dünyayı şaşkına çeviren simülasyon

Çinli bilim insanları, Mars'a ayak basılması durumunda astronotların ve cihazların nasıl etkileneceğine dair bir çalışma hazırladı. Özel olarak hazırlanan simülasyon sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan uluslararası ajanslar sosyal medyayı ve bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Bilim dünyasının heyecanla beklediği Mars yolculuğu henüz mürettebatın olduğu bir misyonla başlamadı. Bilim insanları Mars’a insanlı uzay uçuşu yapmak için henüz zaman olduğunu açıklarken, astronomi konusunda atılım yapmak isteyen Çin’den şaşırtıcı bir hamle geldi.

Çinliler, C-Space Project Mars simülasyon merkezini açarak, “Mars’a insanlı uçuş gerçekleştirsek nasıl olurdu” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Jinchang’ın dışındaki Gobi Çölü’ne kurulan merkezde Mars’ta kullanılması planlanan uzay araçlarının ve ekipmanların benzerleri kullanıldı. Görevliler özel kostümlerle Mars’taymış gibi dolaşırken cihazları ve araçları da deneme fırsatı buldu.

Bugün resmen halkın ziyaretine açılan merkezde çocuklara uzay seyahati ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı. Koloni yaşamı hakkında bilgi verilen merkezde çocuklar bilim ve teknoloji konusunda kendilerini geliştiriyor. Yüzlerce öğrenci uzay kolonisi hakkında eğitim alırken, uzay seyahati ve Mars’taki olası yaşam hakkında da detaylı bilgiler öğrendi.