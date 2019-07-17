Elon Musk bilimkurgu filmlerini gerçek yapacak

San Francisco'daki Kaliforniya Bilimler Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Elon Musk, 2017 yılında başlattığı ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan ‘Neuralink’ projesindeki gelişmeleri paylaştı.

Musk, insan ve makine zekasının ortak yaşam (simbiyoz) oluşturmasına dair hedeflerinde önemli bir aşama kaydettiklerini belirtti.

Musk’ın açıkladığı projeye göre beyne enjekte edilen ve insan saçından daha ince iplikler, nöronların aktivitesini belirliyor. Bu kablosuz implant, beyne bir robot tarafından yerleştiriliyor. Böylece insan beyni doğrudan bilgisayarla iletişim kurabiliyor.

‘MAYMUN BİLGİSAYARI KONTROL ETMEYİ BAŞARDI’

Ancak cihazlar şu ana kadar sadece hayvanlar üzerinde test edildi. Farelerle deneyler yapıldığı bilinirken Musk, etkinliğin soru-cevap bölümünde Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte maymunlar üzerinde de çalışıldığını açıkladı.

Musk, “Maymun, beyniyle bilgisayarı kontrol etmeyi başardı. Sadece bilginize” dedi.

PARKİNSON İÇİN ÇÖZÜM SUNACAK

“Uygarlık ölçeğinde baktığımızda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Elon Musk, Neuralink’in tıp alanında da çığır açacağını savundu.

Projenin Başkanı Max Hodak, doktorların ve bilim insanlarının Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için yıllardır beyinle etkileşim halinde olan cihazlar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Elon Musk’ın iddiasına göre Neuralink, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı mevcut cihazlardan bin kat daha etkili elektrotlara sahip.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Neuralink projesinin baş beyin cerrahı Dr Matthew McDougall da, insanlar üzerindeki klinik çalışmalara 2020 yılında başlamak için FDA’den onay beklediklerini söyledi. İlk deneylerin omurilik felci yaşayan hastalar üzerinde olması ve dört bu hastaların beyinlerine dört adet Neuralink cihazı yerleştirilmesi bekleniyor.

Elon Musk, Neuralink projesini ‘varoluşsal tehdit’ olarak tanımladığı yapay zekanın insan zekası karşısında üstün gelmesini önlemek amacıyla başlattığını söylüyordu.

Yapay zekayı avantaja çevirmek istediğini belirten Musk, “Bunun oldukça iyi bir amacı var, hastalıkları tedavi etmek ve insanlığın geleceğini güvence altına almak” ifadelerini kullandı.





