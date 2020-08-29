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  4. 29 Ağustos 2020 09:41

Elon Musk, microçip ile beyin kontrol edebilen cihazı tanıttı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, microçip ile beyin kontrolü yapmayı sağlayan Neuralink isimli cihazın tanıtımını yaptı.

Elon Musk, microçip ile beyin kontrol edebilen cihazı tanıttı
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketi Neuralink'in yıllardır üzerinde çalıştığı beyin implantını tanıtarak bu teknolojinin hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi.

Çip ayrıca beyne doğrudan müzik yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi sağlama gibi amaçlarla kullanılabileceği daha önce açıklanmıştı.

Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip, bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.

"BİR AKILLI SAATTEN BEKLENEBİLECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"
Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı.

Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, çipin bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı.

Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek 'harika bir robota' gerek olduğunu dile getirdi.

"ÇIĞIR AÇAN CİHAZ"
İmplantın çalışma prensibi, Musk'un sunumunda çipin takıldığı domuzlar üzerinden tanıtıldı.

Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı.

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