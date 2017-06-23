En küçük uydu uzaya gönderildi

Dünyanın en küçük uydusu olduğuna inanılan "KalamSat", Hintli genç tasarımcı Rifath Shaarook'un imzasını taşıyor. Shaarook, üç boyutlu yazıcıyla yaptığı 64 gram ağırlığındaki uydu ile geçen ay düzenlenen genç mucitlerin katıldığı ve NASA'nın da desteklediği "Cubes in Space" yarışmasını kazanmıştı.

64 GRAM AĞIRLIĞINDA



Uzaya fırlatılan bu küçük uydunun üzerinde bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın manyetosferini ölçecek 8 alıcı da bulunuyor. Tamamen sıfırdan bir tasarım gerçekleştirdiklerini belirten Shaarook, "Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında yeni bir cihaz tasarlamaktı" dedi.

BAŞARILI TASARIMCI



Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesinde bulunan küçük bir köyden çıkıp adeta bir başarı hikâyesine imza atan Shaarook, 15 yaşında da tasarladığı helyumlu bir hava durumu balonu ile yine bir yarışmayı kazanmıştı. Bu uydu ise dünyada yapılan en küçük uydu olarak tarihteki yerini almış oldu.