Hindistan Ay'a inemedi! Uzay gemisiyle bağlantı koptu

Hindistan'ın Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme için yaptığı cumartesi günkü girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından bu akşam Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı ancak yüzeye 2 kilometre kala araçla iletişim koptu.

İçerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirme planları olan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. Hindistan, bu başarısız inişin ardından Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.

Hint uzay ajansından yapılan açıklamada, uzay aracının yüzeyden 2.1 kilometre kala olması gerektiği gibi çalıştığı ifade edilirken, olaya ilişkin elde edilen verilerin incelenmekte olduğu kaydedildi.

150 MİLYON DOLARA MAL EDİLDİ

Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan Chandrayaan-2 aracı hem Ay'ın güney kutbunda su arayacak, hem de Ay yüzeyindeki sarsıntıları ölçecekti.