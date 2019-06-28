Kısacık bir anda tertemiz hale getirdiler

Hong Kong Üniversitesi' nde gerçekleştirilen bir deney, istiridyelerin su temizliğinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Pis su ile dolu akvaryumun bir tarafına istiridyeler konuldu ve diğer tarafı boş bırakıldı. Bir süre sonra ise gelinen nokta inanılmadı. İstiridyelerin olduğu bölümdeki su tertemiz oldu.

Yapılan deneyde, istiridyeler, zehirli mikroskobik algleri sadece bir buçuk saat içinde filtreleyerek suyu tertemiz bir hale getirdi.

Bu tür mikroskobik alglerin büyük konsantrasyonları, Hong Kong'da balıkları öldürebilecek ve deniz yaşamına zarar verebilecek "kırmızı gelgitlerde" mevcuttur.

İstiridyeler, suyu mükemmel bir şekilde filtreleyen hayvanlardır. Bu nedenle doğa için oldukça önemli canlılardır.

Birçok şirket tarafından da suların temizlenmesi için kullanılan istiridyelerin bir tanesi günde 200 litre suyu filtreleyip temizleyebiliyor.

Bu sayede de sudaki oksijen miktarı artıyor ve canlı yaşamı için daha uygun hale geliyor. İşte o istiridyelerle yapılmış kısa ama etkili bir deney...