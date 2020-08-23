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  4. 23 Ağustos 2020 13:13

Mars'ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı ortaya çıktı

Bilim insanları uydu görüntüleri ile yaptıkları araştırmada, Mars'ın milyonlarca yıl önce fırtınaya maruz kaldığını keşfetti.

Mars'ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı ortaya çıktı
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ABD’de Teksas Üniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fakültesi’nden bilim insanlarının uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars’ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı belirlendi.

Bu fırtınalar sonucu Mars gezegeni, binlerce yıl süren sel felaketi yaşayarak sular altında kaldı. 

Bilim insanlarından oluşan ekip, uydu görüntülerini ve topografyayı kullanarak 3,5 ila 4 milyar yıl önce göl yataklarını ve nehir vadilerini ne kadar yağışın doldurduğunu ölçmek için Mars'taki antik göllerin ve su yataklarının havzalarına baktı.

Ekibin elde ettiği veriler doğrultusunda, bu büyüklükte sel felaketinin ancak bin yıllar süren bir fırtına ile meydana gelebileceğini ifade etti.

Bilim insanları, Mars üzerinde çalışmak için yeterli sıvı olmadığını ayrıca belirtti. 

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