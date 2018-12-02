Mars'ta bilim insanlarını şaşırtan keşif

Curiosity Rover'ın bulduğu cisim bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bilim insanları Little Colonsay adı verilen cismin tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için cismin yapısını teste tabi tutacak.

NASA'nın Curiosity Rover bloğunda Kızıl Gezegen hakkında notlar yazan Dr Susanne Schwenzer, Little Colonsay'in bir tür meteor olabileceğini fakat bu olasılığın kimyasal yapı tespitinin ardından kanıtlanabileceğini yazdı.

Curiosity Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı. Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.