Dolar frene bastı ! İşte günün ilk rakamları
Dolar frene bastı ! İşte günün ilk rakamları
İstanbul'da facia ! Çöken yol 2 kişiyi yuttu
İstanbul'da facia ! Çöken yol 2 kişiyi yuttu
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''
Canan Karatay'dan bomba öneri: ''Saf su içmeyin...''
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava !
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu !
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim
  4. 02 Kasım 2018 07:22

NASA açıkladı: İletişimi kaybettik

NASA, uzay aracı Dawn ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

NASA açıkladı: İletişimi kaybettik
A+ A-

NASA'dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn'un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi.

Dawn'un sessizliğe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu.

Hem Kepler'in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn'un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi.

Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres'in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi'nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu. 

AA

dawn , nasa , uzay aracı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM